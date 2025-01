Zaczepili go, jak wychodził ze sklepu. Później brutalnie pobili

Do pobicia 45-latka doszło w minioną niedzielę wieczorem. Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzony został zaczepiony przez agresorów tuż po wyjściu ze sklepu. Napastnicy, znajdujący się pod wyraźnym działaniem alkoholu, zaczęli szarpać mężczyznę, a jeden z nich ciągnął go za plecak, doprowadzając do przewrócenia.