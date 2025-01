Chleb z larw owadów? Jest decyzja Unii

Ekonomista Adam Gwiazda podkreśla, że decyzja Komisji Europejskiej jest zgodna z polityką, promującą owady jako ekologiczne źródło białka . Oprócz mącznika młynarka, do spożycia dopuszczono także świerszcze domowe i szarańczę wędrowną, zarówno w formie mrożonej, suszonej, jak i sproszkowanej. Światowe Forum Ekonomiczne zaznacza, że owady mogą pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi, oferując alternatywne źródła białka.

W polskich sklepach już teraz można znaleźć produkty zawierające owady, takie jak batony proteinowe ze świerszczy czy chipsy z dodatkiem mączników. HiProMine, polska firma produkująca larwy owadów do pasz, dynamicznie się rozwija i planuje zwiększenie produkcji do 50–60 tys. ton rocznie. Trend ten nie ogranicza się do Europy; w Singapurze zatwierdzono spożycie 16 gatunków owadów, w tym chrząszczy i koników polnych, pod warunkiem ich pochodzenia z odpowiednich hodowli.