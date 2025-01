McDonald's i Pokemon ponownie razem. Wraca legendarny zestaw

Tegoroczna oferta obejmuje 15 kart kolekcjonerskich, w tym 8 holograficznych . Na opakowaniach Happy Meal pojawiły się znane postacie z serii Pokemon, takie jak Charizard, Rayquaza czy Dragonite. Dla wielu dorosłych, którzy pamiętają wcześniejsze edycje, to doskonała okazja do powrotu do dzieciństwa.

Dodatkowo, od 20 do 26 stycznia, użytkownicy aplikacji Pokemon GO mogą uczestniczyć w specjalnych raidach dostępnych w wybranych lokalizacjach McDonald's. To kolejna atrakcja, która przyciągnie fanów serii do restauracji.