Tragiczny wypadek pod Koszalinem. Pociąg zderzył się z samochodem

Do wypadku doszło na strzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Łekno w pow. koszalińskim. Samochód zderzył się z pociągiem relacji Koszalin-Szczecin. Nadkom. Monika Kosiec z KMP w Koszalinie poinformowała, że kierowca auta poniósł śmierć na miejscu.

- To 44-letni mieszkaniec gminy Będzino. Ustalamy, dlaczego auto znalazło się na torach. Jest to strzeżony przejazd kolejowy. Znajdują się tam tzw. półrogatki - przekazała policjantka, dodając: - Możemy podejrzewać dwie wersje: albo doszło do awarii urządzeń, albo kierowca ominął szlabany.