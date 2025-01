Zadzwonił na policję. Oświadczył, że chce iść do więzienia

Do niecodziennej interwencji doszło w środę 22 stycznia. Do policjantów z Wolanowa zadzwonił mieszkaniec tej gminy i przekazał, że jest poszukiwany. Sposób mowy wskazywał na to, że mężczyzna może być pod wpływem alkoholu, ale powiedział, gdzie przebywa i poprosił o przyjazd patrolu, bo bardzo chce trafić do więzienia.