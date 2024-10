"O mały włos". Pijana 60‑latka wjechała pod tira

W czwartek tuż przed godziną 13 na skrzyżowaniu ulicy Dobrej i Warszawskiej w Pabianicach doszło do poważnie wyglądającego zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Na miejscu interweniujący funkcjonariusze ustalili, że kierujący pojazdem marki Scania jechał ulicą Warszawską w kierunku Woli Zaradzyńskiej, z kolei 60-latka siedząca za kierownicą mercedesa wyjeżdżała z ulicy Dobrej.

Kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej ciężarówce i doprowadziła do zderzenia. Na szczęście nikt z uczestników kolizji nie doznał poważnych obrażeń. 41-letni kielczanin był trzeźwy. Niestety o pabianiczance nie można powiedzieć tego samego. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jej organizmie.

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie kobieta odpowie wkrótce przed sądem. Zgodnie z przepisami grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Do tego sąd może nakazać jej wpłatę świadczenia pieniężnego na rzecz instytucji lub organizacji społecznej zajmującej się pomocą ofiarom wypadków drogowych oraz nałożyć na nią zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do nawet 15 lat.