Ponad 200 na godzinę. Prawniczka pochwaliła się szaleńczą jazdą

- Rzecznik dyscyplinarny prowadzi dochodzenie, a następnie pełni funkcję oskarżyciela przed sądem dyscyplinarnym. Jeśli sąd uzna, że radca prawny popełnił przewinienie, może zastosować karę od najłagodniejszej w postaci upomnienia aż do pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. Może to być też na przykład nagana, kara pieniężna czy zawieszenie w prawie do wykonywania zawodu - wyjaśnił Dźwigała w rozmowie z TVN24.