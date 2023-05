Patoinfosfera

Coś co w marketingu od lat nazywano kolokwialnym zwrotem "szczucie seksem" (odniesienie do reklamy wizualnej przedmiotowo eksponującej kobiecą seksualność jako jej główną treść – np. w reklamach opon samochodowych, olejów silnikowych itd.), a w Internecie znano jako "click bait" (zachęcanie do kliknięcia w wiadomość poprzez sensacyjny, często nieprawdziwy, nagłówek) stało się sensem działania zdecydowanej większości aplikacji i serwisów internetowych. Nie nadbudową, ale właśnie twardym jądrem, wokół którego skonstruowane jest wszystko inne. Dlatego sama mechanika serwisów ma po pierwsze – utrzymać aktywność użytkownika, po drugie – zmusić go do responsywności (response demand). Czyni to poprzez nieustanne odwoływanie się do emocji. Każde przewinięcie ekranu, każde kliknięcie, wyszukanie, obejrzana grafika czy film są przetwarzane przez algorytmy budujące obraz psychologiczny użytkownika, które następnie odpowiednio spreparowaną treścią (contentem) zmuszają go do działania. Stąd marketingowe "szczucie" czy obecne w blogosferze "klikbejtowanie" osiągnęło dziś całkiem nowy poziom wpływu informacyjnego. Zatarło granicę między reklamą – propozycją, a agitacją działającą podprogowo poza świadomością odbiorcy. Nie chodzi tu o wciskanie produktów ze sklepowych półek, a kupno części naszej tożsamości. Kawałka duszy. Jednym z narzędzi najlepiej pozyskujących uwagę użytkownika jest chiński TikTok. Zresztą częściowo zakazany w kilku państwach właśnie z uwagi na szpiegowanie odbiorców i przekazywanie informacji o nich chińskiemu rządowi.