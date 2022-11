Rzeka o długości 460 km ukryta pod lodami Antarktydy

Ten rodzaj destabilizacji może doprowadzić do szybszego niż oczekiwano cofania się lodu oraz do przerzedzenia i pękania pokrywy lodowej. - Cieńszy, spękany lód może topić się szybciej z powodu tarcia o skałę, przynosząc więcej wody do systemu rzek pod lodem i jeszcze bardziej przyspieszając topnienie szelfu. Zrozumienie tej dynamiki i szybkości, z jaką może nastąpić topnienie, jest kluczowe dla zrozumienia, jak szybko Antarktyda będzie tracić lód w miarę zmian klimatu – ocenia współautorka badania Christine Dow, hydrolog na Uniwersytecie Waterloo.