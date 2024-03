Tajemniczy obraz Matejki. Historycy łamią nad nim głowy

- Otrzymałem telefon z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa z informacją, że zostałem zmanipulowany. Wątek Stieglitza i Mentena to fałszywe tropy, ale skoro napisałem fikcję literacką, to wszystko jest ok. Zaproponowano barter, wymianę informacji. Z radością przystałem na propozycję, ale barter okazał się dość oryginalny, bo rozmówcy nie mogą mi powiedzieć nic. Dlaczego? Bo informacje są poufne. Spirala tajemniczości nakręca się coraz bardziej. I nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jaką tajemnicę kryje to płótno. Dlaczego od momentu rezygnacji papieża z podawania Warneńczyka do chrztu, do dzisiaj temu obrazowi co chwilę przybywa kolejny znak zapytania? - mówi Maciej Siembieda.