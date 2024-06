Zielone światło od USA pogrąży Rosjan? "Przesuwanie czerwonych linii"

Co to oznacza dla Rosjan? Wróćmy do regionalnej perspektywy i przyjrzyjmy się Krymowi. Ukraińcy atakują krymski garnizon i Flotę Czarnomorską już od dawna. Używają własnych systemów, ale największe sukcesy zapewnia im zachodnia broń. Nie brakuje opinii, że działania ZSU są bezsensowne, bo "Rosjanie będą walczyć o półwysep do upadłego". Po co więc zużywać potencjał na działania, które nie przyniosą pożądanego skutku?