Rzeź chrześcijan trwa. Nie tylko w krajach islamskich [OPINIA]

Jeszcze trudniejsze dla chrześcijan w wielu miejscach świata jest to, że tracą oni domy. Ja sam nigdy nie zapomnę spotkania z pewnym mężczyzną w Sudanie. To było kilkanaście lat temu, jeszcze przed podziałem tego kraju na chrześcijańskie (nieco bardziej) Południe i islamską Północ. On miał może pięćdziesiąt lat, mieszkał przy jednej z chartumskich parafii, był tam katechistą. Zaprosił mnie i moich towarzyszy na colę, poczęstował słodyczami i zaczął opowiadać swoją historię. Miał naście lat, gdy porwano go z domu i wcielono do oddziałów partyzanckich. O przemocy, bólu i cierpieniu nie chciał mówić. Nie chciał opowiadać o tym, do czego go zmuszano, ale widać było po jego twarzy, że tamte wspomnienia są wciąż żywe, że one nie przestały go boleć. Udało mu się – to już opowiadał ze szczegółami, jakby przestał się wstydzić – uciec. Trafił do Chartumu, tam znalazł pracę, i choć był na dole drabiny społecznej, to mógł normalnie żyć.