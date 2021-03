Rzeszów podzieli Zjednoczoną Prawicę? Wicerzecznik PiS zapowiada bój

Rzeszów czeka na nowego prezydenta. Kwestia jego wyboru może jeszcze bardziej poróżnić skłóconą Zjednoczoną Prawicę. W Rzeszowie mają zetrzeć się Ewa Leniart (PiS) oraz Marcin Warchoł (Solidarna Polska). - Taka jest polityka. Będziemy toczyć bój - zapowiedział w programie WP "Tłit" wicerzecznik PiS Jarosław Fogiel. Polityk podkreślił też, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na przedwczesne wybory, gdyby spór z "ziobrystami" wokół Funduszu Odbudowy wymusił takie rozwiązanie. - To cecha dobre partii politycznej. My na wybory zawsze jesteśmy przygotowani, aczkolwiek do nich nie dążymy - powiedział Fogiel. - Jeżeli ktoś chce dziś grać na rozbijanie Zjednoczonej Prawicy w imię własnych ambicji, nawet przykrywając to szczytnymi hasłami, to tak naprawdę szkodzi Polsce - dodał wicerzecznik PiS, przypominając słowa Jarosława Kaczyńskiego z wywiadu dla PAP.

