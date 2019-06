Rzecznik rządu Piotr Mueller: weto prezydenta, to nie powód, by wyły syreny

Z Pałacu Prezydenckiego dobiega coraz więcej sygnałów, że prezydent Andrzej Duda nie podpisze nowelizacji Kodeksu karnego. - Nawet jeżeli pan prezydent zawetuje tę ustawę, to nie jest powód, żeby wyły syreny - stwierdził rzecznik rządu Piotr Mueller.

Gośc programu "Graffiti" w Polsat News podkreślił, że rząd jest za tym, by prezydent podpisał uchwalone przez parlament przepisy. - Ale to jest prawem konstytucyjnym prezydenta, by decydować o tym, czy zawetować ustawę, czy skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego - stwierdził Mueller. - Zakladamy, że prezydent ma swoje uprawnienia i je realizuje - dodał.

Pytany, czy gdyby prezydent zawetował ustawę albo skierował ją do TK, to byłby to policzek dla rządu, Müller powiedział, że to "za duże słowo". Stwierdził także, że "weto to nie jest najlepsze rozwiązanie". - Być może skierowanie do TK, żeby zdecydował, czy zostało to uchwalone w sposób taki, jaki powinno być, ze spełnionymi wszystkimi procedurami - stwierdził rzecznik rządu.