Nowelizacja Kodeksu karnego. Doradcy prezydenta Andrzeja Dudy nie podoba się tryb jej uchwalenia

Prezydent musi do 5 lipca podjąć decyzję w sprawie nowelizacji ustawy Kodeksu karnego. Może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Czy posłucha jednego ze swoich doradców, który krytycznie ocenia tryb, w jakim zostały one przyjęte przez parlament?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Doradca prezydenta Andrzeja Dudy krytykuje tryb uchwalenia nowelizacji Kodeksu karnego (PAP, Fot: Łukasz Gągulski)

O krytyce nowelizacji kodeksu karnego przez jednego z doradców prezydenta informuje portal rmf24.pl. Jego zdaniem "choć zmiany w kodeksie karnym są potrzebne, to na pewno nie mogą być przepychane, bez namysłu nad całym systemem, a nowelizacja została przyjęta zbyt szybko, z pominięciem trybu kodeksowego".

Krytyk trybu przyjęcia tej ustawy chce jednak pozostać anonimowy - informuje portal radiostacji. Dlaczego? Bo jego zdaniem - jak donosi radiostacja - ewentualne weto albo odesłanie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego może otworzyć konflikt pomiędzy prezydentem a rządem.

Weto nowelizacji Kodeksu karnego zarekomendowało prezydentowi ponad 150 prawników. Ich zdaniem wejście w życie zmian może ostatecznie doprowadzić do chaosu prawnego.

Ekspresowe tempo prac krytykował także w rozmowie z RMF FM szef Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur.