Naukowcy napisali do Andrzeja Dudy. Chcą zastopować zmiany w Kodeksie karnym

158 specjalistów prawa karnego i konstytucyjnego podpisało się pod wnioskiem skierowanym do Andrzeja Dudy. Wyliczono w nim wady nowelizacji Kodeksu karnego, który trafił do podpisu prezydenta. Ich zdaniem wejście w życie zmian może ostatecznie doprowadzić do chaosu prawnego.

Prezydent musi zdecydować, co zrobi z nowelizacją Kodeksu karnego (PAP, Fot: Łukasz Gągulski)

To sytuacja wyjątkowa - pisze RMF FM. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by prawie wszyscy szefowie katedr i zakładów prawa karnego i kryminologii jednogłośnie skrytykowali zmiany w dziedzinie, którą się zajmują.

Pod opinią prawną przesłaną do kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy podpisało się 158 profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów z kilkudziesięciu uniwersytetów i szkół wyższych.

W ich ocenie uchwalona w parlamencie nowelizacja Kodeksu karnego może doprowadzić do "zagrożenia dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa prawnego obywateli".

Kodeks karny. Kontrowersyjne zmiany

Naukowcy zwracają uwagę m.in. na to, że wprowadzenie kary bezwzględnego dożywocia jest sprzeczne z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 40 i 41 ust. 4 Konstytucji.

Twierdzą też, że konieczność wyjaśniania wątpliwości wynikających z "luk i sprzeczności" w nowych przepisach może doprowadzić do spowolnienia prowadzenia postępowań.

Andrzej Duda zdecyduje, czy podpisać nowelizację Kodeksu karnego

"Ustawa została uchwalona z rażącym naruszeniem konstytucyjnych standardów w zakresie trybu dokonywania zmian w Kodeksie karnym" - zaznaczono.

Sygnatariusze opinii obawiają się również, że wiele procesów trzeba będzie prowadzić od początku, co grozi "przedawnieniem karalności szeregu przestępstw".

I rekomendują, by ustawa została przekazana Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

