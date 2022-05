Rzecznik Putina o krajach Zachodu: to, co robią, to wojna

Jego zdaniem, teraz Zachód rozpętał wojnę hybrydową z Moskwą. -Amerykańscy i brytyjscy doradcy nie tylko mówią ukraińskim nacjonalistom z bronią w ręku, co mają robić, przekazują im informacje wywiadowcze itd. Nie, to wojna dyplomatyczna, to wojna polityczna, to próby izolowania nas w świecie, to wojna gospodarcza - stwierdził. - Tak, nadal nazywamy je miękko państwami nieprzyjaznymi, ale powiedziałbym, że są to już państwa wrogie, ponieważ to, co robią, to wojna - dodał rzecznik Putina.