Dwaj Brytyjczycy, Sean Pinner i Aiden Aslin, którzy od wielu lat mieszkają na Ukrainie i zaciągnęli się do ukraińskiej armii i trafili do rosyjskiej niewoli, wystąpili 18 kwietnia w rosyjskiej telewizji. Obaj apelowali do premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona o pomoc w ich wymianie na Medwedczuka.