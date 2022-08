Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje. Coraz więcej skarg na podręcznik do HiT

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w liście do ministra edukacji ws. podręcznika do historii i teraźniejszości. Jak przyznał Marcin Wiącek, ocenianie podręczników nie leży w kompetencji RPO, jednak dostał wiele skarg w tej sprawie. "Zdaniem wielu osób – głównie nauczycieli i rodziców uczniów, którzy zapoznali się z książką – nie odpowiada ona wymaganiom, jakie są stawiane przed materiałami przeznaczonymi do nauki w szkole" - pisze do Przemysława Czarnka.