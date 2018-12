Rzecznik Praw Dziecka składał ślubowanie. Część posłów opozycji wyszła

Mikołaj Pawlak, wybrany na urząd Rzecznika Praw Dziecka, złożył w piątek ślubowanie w Sejmie. Część posłów PO i Nowoczesnej demonstracyjne wyszła z sali obrad, co oburzyło Adama Andruszkiewicza, posła partii Wolni i Solidarni.

Internauci przypomnieli mu, że Mikołaj Pawlak, to "fundamentalista podważający zdobycze medycyny". Chodzi o to, że w środę w Senacie, kiedy rozpatrywano jego kandydaturę, Pawlak krytycznie odniósł się do zapłodnienia in vitro. - Jakkolwiek powodująca, że wiele dzieci przyszło na świat, to jednak od strony prawno-moralnej jest to metoda niegodziwa, bo w znaczącej liczbie poczęć powoduje, że poczęte istoty ludzkie, poczęte dzieci nie są wystarczająco chronione - powiedział wówczas.