Bujak o ks. Jankowskim: "Wystarczyło zobaczyć jego sypialnię"

Nie cichnie burza wokół doniesień o pedofilii ks. Henryka Jankowskiego, legendarnego kapelana "Solidarności". Oskarżenia wobec kapłana skomentowali również Zbigniew Bujak i Marian Piłka.

- Z księdzem Jankowskim problemy mieliśmy zawsze, chociaż to co zostało teraz ujawnione, szczególnie, gdy chodzi o kwestie pedofilii, mnie samego zaskoczyło. To, że tam jest w tle jakiś homoseksualizm, to było dla nas oczywiste. Wystarczyło zobaczyć jego łazienkę i pokój sypialny - powiedział w czwartek w RMF FM Zbigniew Bujak, działacz opozycji w czasach PRL.