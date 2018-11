Sejm zdecydował. Mikołaj Pawlak na Rzecznika Praw Dziecka

Za kandydaturą Mikołaja Pawlaka głosowało 230 posłów, a 185 było przeciw. Teraz jego kandydaturą zajmą się senatorowie.



Gdy pojawiła się jego kandydatura tygodnik "Polityka" przypomniał, że Mikołaj Pawlak jest współautorem projektu ustawy zakładającej obniżenie wieku odpowiedzialności za czyny karalne z obecnych 13 do 10 lat.

On sam w czasie przesłuchania przed sejmową komisją deklarował, że chce ograniczenia dostępu dzieci do pornografii oraz zmniejszenia liczby samobójstw wśród dzieci. Opozycja przekonywała, że Mikołaj Pawlak nie spełnia wymogów formalnych, bo nie ma co najmniej pięciu lat doświadczenia w pracy z dziećmi lub na ich rzecz.