Senat odrzucił kandydaturę Dudzińskiej. Po raz kolejny nie wybrano Rzecznika Praw Dziecka

Senatorowie nie wyrazili zgody na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na Rzecznika Praw Dziecka. We wtorek kandydatka PiS została powołana na to stanowisko przez Sejm. To nie pierwsza wpadka związana z wyborem Rzecznika.

Senat nie wybrał Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka (East News, Fot: PIOTR MOLECKI)

Senat nie wyraził w piątek zgody na powołanie kandydatki PiS Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznik Praw Dziecka - poinformował na Twitterze dziennikarz 300polityka Michał Olech. We wtorek za jej kandydaturą głosowali posłowie, którzy nie mieli sprzeciwu w tej kwestii.

Mimo że Dudzińska była kandydatką z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, to z 49 głosujących z tej partii, aż 48 głosowało przeciw. Jeden senator się wstrzymał. Podobnie głosowali senatorowie niezrzeszeni 4 przeciw i jeden wstrzymujący oraz z PSL-UED jeden przeciw. Z kolei z PO przeciwko powołaniu Dudzińskiej było 14 głosów, 3 wstrzymujące i jeden "za". Łącznie głosowano 73 senatorów.

Do sprawy odniosła się też sama zinteresowana. "Proszę o nieskładanie kondolencji" - napisała na Twitterze.

Dudzińska była związana z Instytutem Studiów Politycznych PAN. Działała również w stowarzyszeniu Nie-Grzeczne Dzieci i była wiceprezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W Warszawie starała się m.in. o mieszkania i szkoły, które byłyby przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.

To nie pierwsze problemy związane z powołaniem RPD. Sama Dudzińska na początku października nie uzyskała rekomendacji ze strony sejmowej komisji, mimo że była jedyna kandydatką. Wszystko przez to, że zbyt wielu posłów PiS opuściło głosowanie. Sejm nie musiał jednak sugerować się głosowaniem w komisji, stąd posłowie przyjęli tę kandydaturę.

Wcześniej parlamentarzystom nie udało się wybrać właściwej osoby z trójki chętnych, którymi byli Sabina Zalewska (popierana przez PiS), Paweł Kukiz-Szczekociński (popierany przez Kukiz'15) i Ewa Jarosz (popierana przez PSL). Połączone komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny nie rekomendowały żadnego z kandydatów. Tuż po tym Zalewska wysłała pismo do Marszałka Sejmu ze swoją rezygnacją.