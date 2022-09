Rzecznik PiS: prezes PiS nie potrzebuje zachęt Donalda Tuska

Do tych słów odniósł się w niedzielę w Polsat News rzecznik PiS Radosław Fogiel. Pytany, czy Kaczyński przyjmie wyzwanie Tuska, Fogiel odparł: "Jarosław Kaczyński odwiedza rozmaite miejscowości w Polsce, dzisiaj będzie chociażby w Mielcu i Stalowej Woli, i nie potrzebuje do tego zachęt Donalda Tuska, bo robi to już od dawna".