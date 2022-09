Tusk nie ma wątpliwości. "Razem pokonamy Jarosława Kaczyńskiego"

Donald Tusk ma pewność. "Pokonamy Kaczyńskiego"

Zdaniem politologa prof. Rafała Chwedoruka "efekt Tuska zadziałał". - Uratował on partię sondażowo i wewnętrznie. Gdyby wybory odbyły się lada moment, PiS musiałby żegnać się z władzą. I patrząc na utrzymujące się trendy gospodarcze i społeczne dożynające zaufanie dla rządu, trzeba by cudu, by opozycja przegrała - powiedział "SE" ekspert.