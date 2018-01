Rzecznik izraelskiego MSZ zwrócił się do Polaków. "NIE chodzi o obozy śmierci"

Emmanuel Nahshon, rzecznik izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, postanowił zwrócić się do Polaków obserwujących jego profil na Twitterze. Jak tłumaczy, zarzuty dotyczące ustawy o IPN są uzasadnione. Ale wcale nie chodzi w nich o "polskie obozy śmierci".

"Drodzy polscy followersi - tu NIE chodzi o obozy śmierci. Oczywiście, że one nie były polskie. To były niemieckie obozy śmierci. Tu chodzi o uprawnione i podstawowe prawo do rozmów o zaangażowaniu Polaków w morderstwa na Żydach, bez lęków i groźby kary. To proste" - napisał na Twitterze Emmanuel Nahshon, rzecznik izraelskiego MSZ.