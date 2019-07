Rzecznik dyscyplinarny żąda od niepokornego sędziego wyjaśnień. "To stygmatyzacja"

Rzecznik dyscyplinarny żąda wyjaśnień od sędziego Dariusza Mazura z Krakowa - dowiedziało się Radio Zet. Krakowski sędzia otwarcie krytykuje zmiany w wymiarze sprawiedliwości, jakie wprowadza rząd PiS.

We wtorek sędzia Dariusz Mazur z Krakowa dostał wezwanie do złożenia wyjaśnienia na temat swojej wypowiedzi w jednym z programów telewizyjnych. Chodzi o jego komenatrz w TVN24 z 3 września 2018 r. i 15 lutego 2019 r., na temat dodatku mieszkaniowego, otrzymywanego przez Jerzego Daniluka, wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

W piśmie skierowanym do sędziego, rzecznik dyscyplinarny nazwał jego wypowiedzi "nierzetelnymi".

- Wezwanie do wyjaśnień to jeszcze nie jest postępowanie dyscyplinarne - mówi Dariusz Mazur Radiu Zet. - Ale ma sprawić wrażenie, że sędzia za chwilę będzie miał postawione zarzuty. To forma stygmatyzacji - dodaje sędzia.