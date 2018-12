Rzeczniczka PiS o wcześniejszych wyborach. Stanowcze słowa

Wiosną absolutnie nie będzie przyspieszonych wyborów parlamentarnych - powiedziała Beata Mazurek. Rzeczniczka PiS zdementowała te doniesienie i uznała, że ich rozpowszechnianie ma "podgrzewać atmosferę i niepokój" wśród Polaków.

- Sekwencja wyborcza jest taka, że najpierw mamy wybory do europarlamentu, potem mamy wybory do parlamentu polskiego. Budżet uchwalamy w styczniu - powiedziała Mazurek w radiowej Trójce, pytana o to, czy w PiS rozważany jest wariant skrócenia obecnej kadencji i przyspieszenia wyborów parlamentarnych.