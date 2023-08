Rząd zajmie się pytaniami referendalnymi. Morawiecki podał datę

- Cała ta grupa działająca pod dyktando oszalałych eurokratów - nie wszyscy tacy są, ale wielu z nich takimi jest - chce doprowadzić do tego, by u nas było multi-kulti, żeby u nas był przymus. Platforma Obywatelska jest partią przymusu. Przymus pracowania do 67. roku życia. Nie, zapytamy o to Polaków w referendum. Przymus wyprzedaży majątku narodowego, dlatego, że budżet był dziurawy jak sito. Nie, zapytamy o to Polaków w referendum, również. Przymus przyjmowania nielegalnej imigracji. O to także zapytamy Polaków w referendum - mówił Morawiecki.