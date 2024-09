Rząd Tuska ma propozycję ws. sędziów. "Obrażają rozum"

Z tej możliwości będą mogli skorzystać sędziowie, "którzy dostali ten awans, ale tylko dlatego, że mieli nieprzepartą wolę awansowania w strukturze sądownictwa". - W tym przypadku przewidujemy wprowadzenie instytucji "czynnego żalu". Jeśli złożą oświadczenie i powiedzą, że to był ich błąd życiowy, to dobrowolnie wracają do sądu, w którym wcześniej orzekali, ale w stosunku do nich nic więcej się nie dzieje, mogą od następnego dnia startować w nowych konkursach i ubiegać się o funkcjonowanie na nowych zasadach. W pewnym sensie uznajemy, że są rozgrzeszeni - mówił Bodnar.