Rząd dorzuci ci się do prądu. Już wiadomo, kto i ile dostanie

Rząd szykuje dopłaty do cen prądu. Wstępnie przygotowano na to w budżecie 1,5 mld zł, choć premier Mateusz Morawiecki w Q&A na Facebooku wspomniał, że kalkulacje rządowe mówią o kwocie od 3 do 5 mld zł. Pomoc otrzymać mają najubożsi Polacy, tak aby nie byli oni narażeni na ubóstwo i wykluczenie energetyczne.