Ryszard Terlecki: życie "Psa". Kiedyś hipis, dziś "pistolet" prezesa

Podczas jednej z interwencji milicjantów Terlecki po raz pierwszy przedstawił się jako hipis. I stąd wziął się jego pseudonim: "Pies". - Kiedyś milicjant nas spisywał mozolnie takim ołówkiem kopiowym, który trzeba było najpierw poślinić. I on pluje na ten ołówek i pyta skonfundowany: "A jak to się pisze? Hip, hip…". To mu podpowiedzieliśmy "hip-pies". "A, pies!" - ucieszył się. No i tak już do mnie przylgnęło - wspominał przed laty sam Terlecki w "Dzienniku". Ksywka została mu do dziś.