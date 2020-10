Sejm. Ryszard Terlecki dzwoni do Jarosława Kaczyńskiego. Wyciekło nagranie

Wtorek 20 października, Sejm. Parlamentarzyści mają pracować nad przygotowanymi przez posłów PiS przepisami o przeciwdziałaniu pandemii COVID-19. Posiedzenie nie trwa długo: klub Koalicji Obywatelskiej zgłosił wniosek o odroczenie obrad Sejmu do środy. Powód? Zbyt mało czasu, by przedstawiciele opozycji mogli zapoznać się z projektami partii rządzącej.

Po tych wydarzeniach jeden z polityków Zjednoczonej Prawicy przyznał nam, że jest to "porażka wizerunkowa władz klubu" i "pokaz braku skuteczności" . - Zrzucamy winę na opozycję, że przedłuża prace Sejmu, budujemy jej mit "sprawczości", a prawda jest taka, że wystarczyłoby zadbać o dyscyplinę w naszym klubie, żeby całego zamieszania nie było. Nie mieliśmy dobrego przepływu informacji. Słusznie zbieramy za to bęcki - stwierdził nasz rozmówca. Inni politycy tłumaczyli, że członkowie rządu, na czele z premierem i wicepremierami, po prostu nie zostali poinformowani, że przed południem odbędą się głosowania - m.in. nad wnioskiem opozycji. - Zabrakło czujności - usłyszeliśmy.

Wcześniej z dyscypliną polityków PiS - jeśli chodzi o obecność podczas głosowań - także bywały problemy. O wszystko dbał jednak szef klubu parlamentarnego PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który - jak trzeba było - potrafił zadzwonić z fotela marszałka do samego Jarosława Kaczyńskiego, by przypomnieć o głosowaniach i konieczności zebrania kworum.

By na końcu dodać: - No, podobno jest źle, podobno jest źle. Znaczy dziś... No wiem, wiem. Dzisiaj jest to samo.