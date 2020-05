Ryszard Terlecki w ogniu pytań. Chodzi o wybory prezydenckie 2020 i aferę w Trójce

Trwa burza wokół radiowej Trójki . Utwór Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój" pojawił się na pierwszym miejscu piątkowej "Listy przebojów". Według władz stacji doszło do "manipulacji". Innego zdania są dziennikarze Trójki, którzy odchodzą z pracy w ramach protestu oraz artyści, którzy ogłosili bojkot stacji.

Warto przypomnieć, że Kazik Staszewski w utworze "Twój ból jest lepszy niż mój" odnosi się do sytuacji z 10 kwietnia: prezes PiS odwiedził wówczas Powązki, gdy wszystkie cmentarze w kraju zostały zamknięte z powodu zagrożenia epidemicznego.

Co o samym artyście sądzie Ryszard Terlecki? - Jakoś nie przepadam za Kazikiem - odparł polityk.

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski za Małgorzatę Kidawę-Błońską

Wybory 2020 w trybie korespondencyjnym miały się odbyć 10 maja. Tak się jednak nie stało. W dniu wyborów Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła uchwałę, w której "stwierdza się, że nie było możliwości głosowania na kandydatów". Szef PKW sędzia Sylwester Marciniak wskazał również na to, że "marszałek Sejmu ma teraz 14 dni na ponowne zarządzenie wyborów".

- Oczywiście chcielibyśmy, by wybory były 28 czerwca - mówił Ryszard Terlecki w rozmowie z dziennikarzami. – Przyglądamy się. Tak, jak w Senacie przyglądano się naszej ustawie, tak my się teraz przyglądamy uchwale PKW, ale oczywiście ona jest całkowicie, moim zdaniem przynajmniej i zdaniem naszych ekspertów, prawidłowa i z pewnością będzie opublikowana – dodał Terlecki, tłumacząc, że zostaną dołożone starania, by "nikt nie zarzucił, że coś zostało nieprawidłowo przygotowane".