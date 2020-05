Trójka i afera ws. Listy Przebojów. Krzysztof Czabański z RMN mówi o "szalbierstwie"

Trwa burza wokół radiowej Trójki. Utwór Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", który odnosi się do Jarosława Kaczyńskiego i jego wizyty na zamkniętym cmentarzu podczas 10 kwietnia, pojawił się na pierwszym miejscu piątkowej "Listy przebojów Trójki". Według władz stacji doszło do "manipulacji". Innego zdania są dziennikarze "Trójki" , którzy odchodzą z pracy w ramach protestu oraz artyści , którzy ogłosili bojkot stacji.

Według przewodniczącego "zostało ujawnione szalbierstwo w liczeniu głosów" w Liście Przebojów Programu Trzeciego. Zdaniem Czabańskiego doszło do "błędów".

Wspomniana wcześniej Jadwiga Emilewicz była również pytana o aferę ws. Listy Przebojów Trójki. Warto zaznaczyć, że wicepremier napisała list do szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. "Mało jest w naszym kraju wydarzeń kulturowych, które stanowią tak ważne i symboliczne doświadczenie międzypokoleniowe. To już samo w sobie jest wartością, którą należy pielęgnować" - podkreśliła Emilewicz.

Była o to pytana na antenie TVN24. - Historia z z piątkowego wieczoru bardzo mnie zaniepokoiła - przyznała Emilewicz, dodając, że pamięta, jak cenzurowane były media i artyści w latach 80. - W najbliższym czasie powinno to zostać bezwzględnie wyjaśnione - dodała, odnosząc się do sytuacji w Trójce. Jednocześnie wicepremier pytała retorycznie, czy media publiczne za czasów rządów poprzedników Zjednoczonej Prawicy "również były przejrzyste".