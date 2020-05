Trójka. Fisz komentuje aferę z Kazikiem. "Mój kraj znika", Trójki nie ma

Trójka. "Sprawy zaszły za daleko" - pisze Fisz Emade

"O znikającym przeboju Kazika wszyscy już chyba słyszeli. Miło, że Kazik zmienił swoje sympatie polityczne, a przynajmniej przejrzał na oczy. Oprócz gwiazd rozgłośni, które odchodzą, dyrekcja zakazała prowadzenia audycji mojemu kumplowi i wydawcy Magla Wagli - Bartkowi Gilowi. Bartek nie podpisał kuriozalnej i kłamliwej "lojalki".To właśnie także jemu dedykuję nasz kawałek, który znajdzie się na nowym dwupłytowym albumie Tworzywa. Utwór nazywa się "Mój kraj znika", właśnie siedzimy i kończymy go w pocie czoła, by jeszcze dzisiaj w nocy zawiesić klip - napisał w niedzielę 17 maja na Facebooku Fisz Emade. - Premierę oficjalnego singla "Nie za miłe wiadomości" przekładamy.Nie można być obojętnym, udawać, że nic się nie dzieję. Sprawy zaszły za daleko" - podkreślił Fisz.

Trójka. Dziś wszyscy mówią o Programie Trzecim Polskiego Radia

Ostrych słów w sprawie Trójki nie szczędziła żona Bartosza Gila. Mahdieh Gholami. Żona dziennikarza Trójki, tak napisała na Facebooku: "Ofiara reżimu. Kiedy przeprowadzałam się do Polski, myślałam, że będzie to kraj, gdzie doświadczę prawdziwej demokracji. Później zrozumiałam, że to iluzja, ale wciąż jestem w szoku po tym, co zdarzyło się dzisiaj. Mój mąż, który pracuje (albo jak się okazuje: pracował) w Trójce w redakcji muzycznej, został zawieszony" – poinformowała.