Kazik usunięty z Listy Przebojów Trójki. Artysta nie komentuje skandalu, czeka na "Zarazę"

Dlaczego utwór Kazika ocenzurowano i usunięto "Listę Przebojów Trójki"?

"Szanowni Słuchacze, podczas elektronicznego głosowania nad Listą Przebojów Trójki w dn. 15.05.2020 r. został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy. W związku z tym Redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu tego głosowania" - napisał w oświadczeniu Tomasz Kowalczewski, dyrektor-redaktor naczelny Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Kazik wygrywa, lista przebojów unieważniona, a Niedźwiedzki rezygnuje

Podczas ostatniej piątkowej "Listy Przebojów Trójki" zwyciężył utwór Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Nie da się ukryć, że jest on mocno nacechowany politycznie. Kazik odnosi się w nim bowiem do ostro krytykowanej w pierwszej połowie kwietnia wizyty Jarosława Kaczyńskiego na Powązkach. Szef PiS pojawił się na cmentarzu w czasie, kiedy dla innych obywateli było to zakazane. Kazik w artystyczny sposób również postanowił ten fakt skomentować. Utwór "Twój ból jest lepszy niż mój" znajdzie się na najnowszej płycie Kazika "Zaraza", której premiera odbędzie się w najbliższych tygodniach.