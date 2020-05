Radiowa Trójka. Jadwiga Emilewicz o decyzji Polskiego Radia ws. piosenki Kazika. "Złe praktyki"

Jadwiga Emilewicz odniosła się do usunięcia Listy Przebojów radiowej Trójki po tym, jak na pierwszym miejscu znalazł się utwór Kazika Staszewskiego. Piosenka "Twój ból jest lepszy niż mój" uderza w lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Znam lepsze piosenki Kazika, także publicystyczne i komentujące rzeczywistość. Wysłałam list do Rady Mediów Narodowych z prośbą o wyjaśnienie - powiedziała wicepremier w "Radiu Zet".

- Nie ma miejsca na cenzurę. To są bardzo złe praktyki, jeżeli byłyby wdrażane. Lista Przebojów była zawsze emanacją demokratycznego głosu słuchaczy. Jeżeli on rzeczywiście został naruszony to czekam na wyjaśnienie ze strony RMN. Dajmy szansę na szczegółowe zbadanie sprawy. Poznajmy fakty i wtedy będziemy się do tego odnosić. Kierownictwo powinno przedstawić, co tam się wydarzyło - skomentowała polityk.