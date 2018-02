Ryszard Terlecki o konflikcie z Izraelem: wpędził nas w to ruch Kukiz'15

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki przyznał, że w sprawie polsko-izraelskiego konfliktu "zawiódł nas instynkt". Wskazuje też winnego tej sytuacji: "wpędził nas w to ruch Kukiz'15". Jest już komentarz Pawła Kukiza.

- Wpędził nas w to ruch Kukiz'15, który stale parł do zaostrzenia przepisów dotyczących Ukrainy, nie godząc się na żadne złagodzenie sformułowań. To na tyle zamazało nam horyzont, że wpadliśmy w kłopoty - stwierdził Terlecki, wyjaśniając przyczyny napięcia na linii Polska-Izrael.