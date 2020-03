Ryszard Terlecki broni Jacka Kurskiego. "Jest moralnym zwycięzcą"

Jacek Kurski może liczyć się ze stratą funkcji prezesa w TVP. Jednak Ryszard Terlecki stwierdził, że "w sporze o finansowanie mediów publicznych moralnym zwycięzcą" jest właśnie Kurski.

W piątek prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. ustawy przyznającej 2 mld zł mediom publicznym . - Nie miałem wątpliwości, że pieniądze są niezbędne do funkcjonowania mediów publicznych - podkreślił.

W piątek wieczorem Kurski zamieścił w sieci pismo, w którym informuje, że oddaje się do dyspozycji prezydenta. Do poniedziałku trwa głosowanie Rady Mediów Narodowych ws. odwołania Jacka Kurskiego. Jednak, jak ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska, dymisja szefa TVP wydaje się przesądzona. Potwierdziły to słowa Czabańskiego z piątku, który poinformował na konferencji prasowej, że czterech z pięciu członków RMN zagłosowało za odwołaniem Jacka Kurskiego.