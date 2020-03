Andrzej Duda zdecydował ws. 2 mld złotych dla mediów publicznych. Wiadomości TVP o swojej misji

Andrzej Duda podjął decyzję ws. 2 mld złotych dla mediów publicznych. Wiadomości TVP postanowiły poinformować swoich widzów w sobotnim wydaniu programu, jaka jest ich misja.

W piątek prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. ustawy przyznającej 2 mld zł mediom publicznym . - Nie miałem wątpliwości, że pieniądze są niezbędne do funkcjonowania mediów publicznych - podkreślił. Duda zaznaczył również, że chce wzmocnienia ośrodków regionalnych.

- Mamy spadek wpływów, on jest faktem. To jest taki poziom, który uniemożliwia realizowanie zadania, jakim jest misja publiczna, do którego się dokłada - mówił prezydent.