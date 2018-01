Ryszard Czarnecki nie przeprosi Róży Thun. Porównał ją do faworytki Adolfa Hitlera

Wciąż głośno jest o występie Róży Thun w filmie dokumentalnym ARTE i reakcji Ryszarda Czarneckiego z PiS. Polityk porównał posłankę PO do Leni Rifenstahl, faworytki Adolfa Hitlera. Thun domaga się przeprosin i rozważa pozwanie posła. - - powiedział Czarnecki w niedzielnym programie TVP Info.

Ryszard Czarnecki nie przeprosi Róży Thun z PO. - Myślę, że jest czas najwyższy, by pani von Thun und Hohenstein przeprosiła Polskę i przeprosiła Polaków za to, że donosiła do obcych na nasz kraj - mówił w "Woronicza 17" w TVP Info. - Możemy się różnić, jak pan marszałek Struzik mówi i ja się z nim nie zgadzam, ale on to mówi w polskiej telewizji. Wasi koledzy (...) biegają do zachodnich mediów i szkalują nasz kraj - zarzucał. - Będę dalej piętnował wszystkich polityków, obojętnie z jakiej partii, którzy podnoszą rękę na naszą ojczyznę. To jest hańbiące, skandaliczne, niedopuszczalne - dodał.