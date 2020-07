Ryszard Czarnecki: "Beatę Mazurek mogą krytykować posłowie opozycji, a nie ambasador"

"Szerzy pani kłamstwo. Powinna się pani wstydzić"

Chodzi o komentarz Beaty Mazurek do decyzji i Rafała Trzaskowskiego , który zapowiedział, że nie weźmie udziału w debacie prezydenckiej w Końskich.

Beata Mazurek oceniła tę decyzję na swoim Twitterze: "Trzaskowski boi się debaty z Polakami. Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek" - napisała europosłanka.

Reakcja ambasador USA Georgette Mosbacher na słowa europosłanki o WSI była natychmiastowa i ostra. "Beata Mazurek - dobrze pani wie, że szerzy pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując, że TVN to WSI. Powinna się pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków" - napisała w poniedziałek na Twitterze Georgette Mosbacher.