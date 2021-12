Rydzyk chwali Czarnka. Wiceszef ZNP: Nie słyszałem większej bzdury

Tadeusz Ryzyk nazwał Przemysława Czarnka "najlepszym minister od II wojny światowej". - W życiu nie słyszałem większej bzdury - stwierdził w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński. - Jest to ocena ojca Tadeusza Rydzyka, ocena wystawiana przez nauczycieli, rodziców, samorządy jest zupełnie inna - dodał gość WP. Krzysztof Baszczyński odniósł się także do projektu zmian w prawie oświatowym, który nazywany jest "lex Czarnek". - To jest najgorsza ustawa, którą dobra zmiana nam zafundowała - zaznaczył gość WP - Zaczęło się od likwidacji gimnazjum. My to nazywaliśmy deformą. Natomiast to, co za chwilę ma się wydarzyć, to już jest dewastacja systemu - powiedział rozmówca Mateusza Ratajczaka. - Najkrócej mówiąc: autonomia szkoły zostaje wyrzucona do kosza - stwierdził Baszczyński.