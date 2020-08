Rybnik. 68-letnia kursantka śmiertelnie potrąciła egzaminatora. Zapadł wyrok

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2019 r. 68-latka zdająca egzamin na prawo jazdy, potrąciła na placu manewrowym instruktora. Wykonując jazdę po łuku, nagle ruszyła do przodu. Mężczyzna zmarł w wyniki poniesionych obrażeń. Barbara K. usłyszała zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym, ale nie przyznała się do winy. Odmówiła również złożenia wyjaśnień.