Rybnik: Śmierć egzaminatora podczas egzaminu na prawo jazdy. Są nowe informacje w sprawie tragedii

Rybnik: Nowe informacje w sprawie śmierci egzaminatora podczas egzaminu na prawo jazdy w Rybniku. Kursantka potrąciła egzaminatora podczas wykonywania manewru jazdy po łuku.

Rybnik - Śmierć egzaminatora podczas egzaminu na prawo jazdy

Przypominamy, że do tragedii doszło w poniedziałek, 25 czerwca o godzinie 13:30 na placu manewrowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rybniku . Według informacji podanych przez TVN24, 68-letnia kobieta zdająca egzamin na prawo jazdy potrąciła 35-letniego egzaminatora na placu manewrowym. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Należy zaznaczyć, że jak wynika z badań alkomatem, w chwili wypadku kursantka była trzeźwa. Po wypadku nie była jednak w stanie stawić się na przesłuchaniu. Była w szoku i podano jej środki uspokajające. Obecnie kobieta jest już do dyspozycji policji i prokuratora . Nadal nie wiadomo jednak, dlaczego kursantka nie zahamowała. Funkcjonariusze podejrzewają, że mogła pomylić pedał gazu z hamulcem.

Śmierć egzaminatora w Rybniku – zabezpieczono nagrania

Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, Roman Bańczyk, oznajmił, że z jego informacji do wypadku doszło podczas wykonywania drugiego zadania, którym miała być jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. Zastępca WORD zapewnił, że zabezpieczono już nagrania z monitoringu i samochodu. Na placu manewrowym w Rybniku zapalono znicze, a na samochodach zawieszono czarne wstążki. Prokuratura oraz policja wciąż ustalają okoliczności, w jakich doszło do tragedii.