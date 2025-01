Zmiana nastrojów Polaków. Jest najnowszy sondaż partyjny CBOS

Według najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w hipotetycznych styczniowych wyborach wzięłoby udział 82 proc. uprawnionych do głosowania - tyle samo co na początku grudnia ubiegłego roku. Możliwość udziału w wyborach parlamentarnych z góry odrzuca natomiast 12 proc. , czyli o 3 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

W porównaniu do grudnia, poparcie dla PiS wzrosło o 3 pkt. proc., co jest najlepszym wynikiem partii od wyborów w 2023 r. KO utrzymała swoje notowania, zaś Konfederacja zyskała 2 pkt. proc.

Partia Razem zdobyłaby w hipotetycznych wyborach 2 proc. głosów, co nie pozwalałoby jej wejść do Sejmu. Inne ugrupowania uzyskałyby 1 proc. poparcia. Z kolei 5 proc. respondentów nie jest zdecydowana co do swojego wyboru.