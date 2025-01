Chaos prawny w Polsce. Mamy najnowszy sondaż

Ostatnią odsłoną pogłębiającego się chaosu prawnego w Polsce jest spór ws. subwencji pieniędzy dla PiS. Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie nieuznawanej izby Sądu Najwyższego z 11 grudnia, przyjęła 30 grudnia sprawozdanie finansowe komitetu partii z wyborów parlamentarnych z 2023 r.

PKW podkreśliła, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - która wydała to orzeczenie - jest sądem i nie przesądza o jego skuteczności.

To jeden z elementów licznych sporów prawnych w Polsce po rządach PiS. Inne dotyczą m.in. funkcjonowania KRS czy Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z tym postanowiliśmy zapytać Polaków, kto ich zdaniem odpowiada za pogłębiającą się sytuację sporu prawnego: "Kto Pana/Pani zdaniem odpowiada w największym stopniu za chaos prawny, który mamy w Polsce?".

Spośród wszystkich badanych aż 48 proc. wskazuje na rządy Prawa i Sprawiedliwości jako głównego winowajcę obecnego chaosu prawnego. Jest to najczęściej udzielana odpowiedź, co sugeruje, że w opinii wielu Polaków to właśnie poprzednia ekipa rządząca miała największy wpływ na obecny stan prawny.

Kto Pana/Pani zdaniem odpowiada w największym stopniu za chaos prawny, który mamy w Polsce? © Materiały własne

Na drugim miejscu, z wynikiem 29,7 proc., znalazła się odpowiedź: "wszyscy w równym stopniu", która sugeruje rozczarowanie całością klasy politycznej w kraju.

Obecny rząd Donalda Tuska i tzw. Koalicję 15 października wskazało natomiast 21,7 proc. respondentów, co pokazuje, że także nowa władza nie jest wolna od krytyki. Jedynie 0,6 proc. badanych nie miało zdania na ten temat, co podkreśla wagę tego zagadnienia dla większości społeczeństwa.

Preferencje polityczne determinujące

Wśród wyborców koalicji rządzącej dominująca większość, bo aż 76 proc., obwinia rządy PiS do 2023 roku. Co interesujące, nikt z tej grupy nie wskazał obecnego rządu Tuska i Koalicji 15 października, co sugeruje pełne poparcie dla działań obecnej ekipy rządzącej. Jednocześnie 23 proc. wyborców koalicji uważa, że za chaos prawny odpowiedzialność ponoszą wszyscy w równym stopniu, co może być wyrazem szerszej krytyki wobec całej sceny politycznej.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wśród wyborców PiS i Konfederacji. Aż 60 proc. z nich wskazuje rząd Tuska i obecną Koalicję 15 października jako głównych odpowiedzialnych za chaos prawny. Jednocześnie 37 proc. uważa, że odpowiedzialność spoczywa na wszystkich stronach sceny politycznej, co świadczy o pewnej samokrytyce lub bardziej zniuansowanym podejściu do problemu. Tylko trzy proc. respondentów z tej grupy wskazuje na rządy PiS jako winnych, co odzwierciedla silne podziały w postrzeganiu winy.

Pozostali wyborcy, którzy nie identyfikują się ani z koalicją rządzącą, ani z opozycją, są bardziej podzieleni. Największa grupa, bo 62 proc., obwinia za chaos prawny rządy PiS do 2023 roku, natomiast tylko 4 proc. wskazuje obecny rząd Tuska i Koalicję 15 października. Co trzeci respondent z tej grupy - to 34 proc. badanych - uważa, że wszyscy są w równym stopniu odpowiedzialni, co sugeruje bardziej zrównoważone podejście do oceny obecnej sytuacji.