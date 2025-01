Relacje Polski z Unią Europejską. Wyniki sondażu

To drugi raz, kiedy Polska sprawuje prezydencję w Radzie UE - poprzednia przypadała na drugie półrocze 2011 r. Tym razem hasłem przewodnim będzie: "Bezpieczeństwo, Europo". Polska będzie chciała skupić się na jego siedmiu wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, informacyjnym, ekonomicznym, energetycznym, żywnościowym i zdrowotnym.

Pogorszenie relacji Polski z Unią Europejską w tym roku wieszczy tylko 26,5 proc. badanych. 10,8 proc. nie umiało udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Diametralnie różnie odpowiadali na to pytanie wyborcy koalicji rządzącej i opozycji. Wśród sympatyków partii tworzących koalicję aż 94 proc. nie wierzy w pogorszenie stosunków między Polską a Unią Europejską. Z kolei wśród wyborców PiS i Konfederacji 52 proc. badanych stwierdziło, że nasze relacje z Unią właśnie się pogorszą.

Rzecznik polskiej prezydencji Wojciech Talko podkreślił w rozmowie z PAP, że przewodnictwo można wykorzystać do promowania wśród innych stolic swojego punktu widzenia. Jak powiedział, "prezydencja to okazja do tego, żeby innym krajom pokazać polski punkt widzenia, polski sposób myślenia o sprawach strategicznych, takich jak bezpieczeństwo, wojna Rosji w Ukrainie czy relacje transatlantyckie".