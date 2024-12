Prezydencja Polski w Radzie UE. Polacy o priorytetach

W pierwszej połowie 2025 r. Polska po raz drugi będzie sprawować prezydencję Radzie Unii Europejskiej. Podobnie jak za pierwszym razem w towarzystwie Danii i Cypru. Co powinno być dla naszego kraju priorytetem w tym czasie? O to reporter WP Marek Gorczak zapytał na Podlasiu. - Najważniejsze jest, żeby było bezpiecznie w kraju – przyznała mieszkanka Białegostoku. - Myślę, że powinno się skupić na tym, żeby nam się żyło dobrze, żeby było stać nas na opłacenie rachunków, żebyśmy się czuli bezpiecznie, bez mieszania się w wojnę – wyliczała kolejna rozmówczyni WP. – Na gospodarce przede wszystkim powinniśmy się skupić – rzuciła inna seniorka. – Na bezpieczeństwie kraju. To jest chyba priorytet, a oprócz tego na godnym życiu. Te różne kataklizmy, które nas dotykają odbijają się jednak na społeczeństwie. – stwierdził starszy mężczyzna na ulicy. – Najważniejsza sprawa: zaprzestanie wojen – dodała krótko kolejna białostoczanka. Bezpieczeństwo i zakończenie konfliktów zbrojnych to dwa najczęściej wskazywane priorytety. Polacy wypowiedzieli się również w kwestii zamknięcia unijnego rynku na rosyjskie surowce. Byli tu jednomyślni. Obejrzyj sondę, by poznać opinie mieszkańców stolicy Podlasia. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.

Rozwiń